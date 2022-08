Kapotte lift van flat 's nachts gerepareerd na 'alle media-aandacht'

Stralende gezichten zaterdagochtend vroeg bij de bewoners van de flat aan de Griegstraat in Tilburg. De lift in het gebouw, die het woensdag begaf, werkt weer.

"In verband met alle publiciteit is ervoor gekozen afgelopen nacht aan het werk te gaan", legt Henk Kleuver van de Vereniging van Eigenaren zaterdagochtend uit. "Na een paar uur werk is het gelukt. De lift werkt weer!"

Takelen naar het appartement

De afgelopen dagen konden de bewoners van het complex - dat deels uit koopappartementen bestaat en deels uit huurwoningen van WonenBreburg - geen gebruik maken van de lift. Dit leverde voor verschillende mensen flinke problemen op. Zo moest Nanda, die op de vijfde etage woont en vanwege artrose van de lift afhankelijk is, door de brandweer 'in een bakje' naar haar appartement getakeld worden.

Joke was de afgelopen dagen vanwege de kapotte lift aan haar appartement op de zesde etage gekluisterd. Zij heeft net zoals Nanda artrose en ook nog zwakke kniegewrichten. Gelukkig kwamen haar familieleden boodschappen brengen, maar haar dagelijkse wandeling met haar rollator moest ze noodgedwongen in de flat maken. “Als ik het een dag niet doe, heb ik vanwege de artrose meteen meer klachten.”

Geweldige prestatie

Henk spreekt van een opluchting nu de lift gerepareerd is. "Zeg dat ja! Afgelopen nacht heb ik gelijk een bericht de deur uitgedaan met de boodschap dat ons liftonderhoudsbedrijf een geweldige prestatie heeft geleverd en dat we sinds deze ochtend weer gebruik kunnen maken van de lift. Eigenlijk zou het onderhoudsbedrijf pas deze ochtend komen en dachten ze heel de dag hier voor nodig te hebben."

Uiteindelijk kwamen de monteurs rond kwart voor twaalf 's avonds aan bij het appartementencomplex aan de Griegstraat. De andere bewoners merkten volgens hem weinig van de werkzaamheden. "Het gebeurde boven, op het dak en het was een beetje programmeren."

'Er viel steeds meer om aan software'

Volgens Henk zat het probleem namelijk in de software van de lift. "Er viel steeds meer om aan software. Het problematische onderdeel was niet nieuw te bestellen, want dit wordt niet meer gemaakt. Maar ze hebben alles op alles gezet en toch nog iets gevonden, tweedehands. Dit moet ons tijdelijk uit de brand helpen."

De Vereniging van Eigenaren heeft meteen opdracht gegeven om een heel nieuw besturingssysteem voor de lift te bestellen, maar daar zit een levertijd van zes weken op. "Dus hopelijk houdt dit onderdeel het zes weken uit."

'Het gevoel dat je opgesloten zit'

Bewoonster Joke is helemaal gelukkig dat ze nu weer de deur uit kan. "Ik ga er natuurlijk meteen gebruik van maken! Ik ga straks naar beneden en er super van genieten", laat ze weten. "Heerlijk!"

Ze had de afgelopen dagen het gevoel dat ze opgesloten zat. "Ik kon natuurlijk wel op de galerij lopen, maar je kunt vanwege zo'n kapotte lift toch even niet doen wat je wil doen als je slecht ter been bent. Aan de andere kant: er zijn ergere dingen. Dat je huis in brand staat of zo. Maar leuk is anders."

Rekening mee houden

Van sommige mensen kreeg Joke te horen 'dat zoiets je nu eenmaal kan overkomen als je in een flat woont', dat ze hier rekening mee had kunnen houden. "Maar zo'n calamiteit als deze had ik echt niet verwacht toen ik deze flat kocht. Kijk, dat zo'n lift een paar uur stuk is of een dag... dat kan gebeuren. Maar dagenlang?"

