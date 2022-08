Hitteblog: Eindhoven de heetste van ons land • Lakedance één groot feest

20.20

In heel Brabant was het tien over acht zaterdagavond nog bijna 30 graden. Dit blijkt uit gegevens van het KNMI. Heetste plaats in onze provincie en zelfs van ons land op dat moment was Eindhoven met 29,9 graden. In Woensdrecht bleef het kwik steken op 29,8; in Volkel op 29,7. In Gilze-Rijen was het toen 29,4.

Eerder op de dag werd in Woensdrecht nog wel de hoogste temperatuur in Brabant op deze 13e augustus genoteerd: 32,9.