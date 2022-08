Creatief met stront: boer blust brandje met giertank

Wat doe je als je een beginnende brand ziet op de akker, maar geen water bij de hand hebt? Een boer uit Vlijmen besloot het vuur dan maar te doven met stront uit een giertank. En met succes.

De melding over de beginnende brand op de Voorste Zeedijk in Vlijmen kwam rond tien over twee binnen bij de meldkamer. De brandweer hoefde niet meer in actie te komen, want de boer was gewapend met giertank en mestslang de vlammen al te lijf gegaan.

"Het is dan wel geen water, maar het is zeker zo effectief", zag een 112-correspondent.