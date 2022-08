Hitteblog: hittegolf houdt zondag aan • laatste dag Park Hilaria

09.44

Zondag is de laatste dag van de welbekende kermis Park Hilaria in Eindhoven. Ook in de hitte wordt er als vanouds genoten van de vele kermisattracties op de Kennedylaan. Park Hilaria trok al in het openingsweekend 150.000 bezoekers en lijkt ook dit weekend weer vele tienduizenden mensen naar de Kennedylaan te trekken, ondanks de hoge temperaturen.

Op kermis Park Hilaria in Eindhoven worden vooralsnog geen extra maatregelen genomen. "Op het terrein is geen zonnebrand aanwezig. Dus smeer jezelf thuis in met een hoge beschermingsfactor", zei de organisatie eerder. Ook waarschuwt ze mensen hun kleding aan te passen en het hoofd koel te houden door de schaduw tijdig op te zoeken.