Hitteblog: warmste 14 augustus ooit • laatste dag Park Hilaria

12.25

Om 11:50 uur steeg de temperatuur in De Bilt naar 29 graden en daarmee is het officieel de warmste 14 augustus sinds de metingen in 1901 begonnen. Het vorige record voor deze datum was slechts 28,7 graden en werd gemeten in 1973.

In Brabant is het trouwens nóg warmer. In Woensdrecht is het nu 30,5 graden. Bij een temperatuur boven 32,5 graden sneuvelt ook het datum-warmterecord over alle weerstations.