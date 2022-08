Cees Engel, voormalig beheerder van probleemcamping Fort Oranje, overleden

Cees Engel, voormalig beheerder van camping Fort Oranje in Rijsbergen, is volgens Jeroen Pols overleden. Dat meldt de juridisch adviseur van Engel op Twitter. Het is niet bekend waaraan Engel zou zijn overleden.

"Na tientallen jaren strijden tegen een rancuneuze overheid is Cees Engel overleden. Een bijzonder mens die stond voor rechtvaardigheid en een wetenschapper in hart en nieren. De strijd om Fort Oranje gaat door", zo schrijft Pols. Engel is de vader van Viruswaarheid-voorman Willem Engel.

Camping Fort Oranje

Fort Oranje is de camping waarvan Cees Engel samen met zoon Jan beheerder was. Over de camping was door de jaren heen veel te doen. Het leidde zelfs tot een serie op tv-zender SBS.

In juni was de maat vol en kondigde de toenmalige burgemeester Leny Poppe de sluiting van Fort Oranje aan. Ze noemde de camping een criminele woonwijk waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven.

Het leidde, niet voor het eerst, tot een storm aan procedures. Uiteindelijk besloot de Raad van State in het najaar van 2017 dat de sluiting mocht doorgaan. De Engels spanden daarna nog een bodemprocedure aan, maar kregen in juni 2021 opnieuw te horen dat de sluiting terecht was.

Volgens de rechter zijn er sinds 2010 diverse dwangsommen opgelegd en maakte de GGD meer dan eens melding van de erbarmelijke leefomstandigheden. Bovendien werden bij de politie tussen 2014 en 2017 zo'n 500 incidenten geregistreerd die grotendeels te maken hadden met diefstal, geweld, drugs, prostitutie en brand op Fort Oranje.

