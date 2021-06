Sluiting Fort Oranje door gemeente was terecht, oordeelt de rechter

De camping verkeerde in slechte staat en is jaren geleden in fases ontmanteld (archieffoto: Tom van den Oetelaar). vergroot

De gemeente Zundert heeft in 2017 terecht camping Fort Oranje in Rijsbergen gesloten. Dat concludeert de rechtbank in Breda in de bodemprocedure die voormalig campingeigenaren zoon Jan en vader Cees Engel tegen de gemeente hadden aangespannen.

Vader Cees Engel en zoon Jan Engel stelden dat het altijd het vooropgezette doel is geweest om de camping van hen af te pakken en dat de gemeente misbruik zou hebben gemaakt van haar bevoegdheden. Maar de bestuursrechter concludeert, dat Zundert geen andere mogelijkheid had dan te handelen zoals de gemeente deed.

Dwangsommen

De rechter komt tot zijn oordeel naar aanleiding van de slechte omstandigheden voor bewoners op het campingterrein. Al sinds 2010 heeft de gemeente regelmatig dwangsommen opgelegd aan de camping vanwege onder meer brandgevaarlijke caravans en aangetroffen hennepkwekerijen.

In 2014 concludeert de GGD dat er sprake is van een ongezonde leefsituatie vanwege de slechte veiligheid en slechte hygiënische situatie van de leefomgeving, in het bijzonder voor kinderen. Drie jaar later stelt de gemeentelijke gezondheidsdienst vast dat de situatie niet is verbeterd. Bij de politie zijn tussen 2014 en 2017 vijfhonderd incidenten geregistreerd die grotendeels te maken hebben met diefstal, geweld, drugs, prostitutie en brand op Fort Oranje.

Ontmanteld

Begin juni 2017 krijgen de campingeigenaren te horen dat de boel begin augustus op slot gaat en dat er een plan klaarligt om alle bewoners te herhuisvesten.

Daarop kondigen de Engels aan de camping zelf te sluiten en elektriciteit en water af te sluiten. De gemeente ziet vervolgens geen andere mogelijkheid meer dan onmiddellijk in te grijpen, de deuren te sluiten en het beheer over te nemen. Anders dreigen de bewoners dakloos te worden. De camping is daarna in fases ontmanteld.

In 2018 moesten de laatste bewoners van Fort Oranje vertrekken.

