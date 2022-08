112-nieuws: gewonde bij botsing in Rucphen • Rijen dicht na drugsvondst

12.51

Een huis aan Marijkestraat in Rijen is voor een maand gesloten door de gemeente. Aanleiding is de vondst van een professionele hennepkwekerij in dit huis half juni Door deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Gilze en Rijen een eind maken aan drugsoverlast die deze locatie veroorzaakte. De gemeente heeft omwonenden per brief geïnformeerd over deze maatregel.