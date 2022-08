112-nieuws: schommel en kunstgras in brand • ganzen houden verkeer even op

05.30

Bij het autobedrijf Millbrooks in Nuland is maandagochtend vroeg brand uitgebroken. De brand is vermoedelijk buiten op een parkeerterrein begonnen en is daarna overgeslagen naar het gebouw. Op het terrein voor het bedrijf zijn zo'n zes auto's door de brand beschadigd. Een van de auto's is beklad met het symbool van de milieugroep Extinction Rebellion. Ook de voorgevel van het gebouw is flink beschadigd door de brand. de brand was rond zes uur onder controle.