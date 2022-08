112-nieuws: twee jongens op scooter botsen op auto • A27 weer vrij

14.51

Een 21-jarige Tilburger is zondag aangehouden nadat hij rond halfnegen ‘s ochtends een telefoon had gestolen in het Westerpark in Tilburg. Volgens het slachtoffer was ze door een man die ze niet kent geslagen en was die man er vervolgens met haar telefoon vandoor gegaan. De politie kon de identiteit van de verdachte snel achterhalen. Hij is vastgezet.