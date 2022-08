René van de Kerkhof wil een andere PSV-opstelling tegen Glasgow Rangers

PSV moet de opstelling aanpassen voor de belangrijke wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen Glasgow Rangers dinsdag. Dat benadrukt clubicoon René van de Kerkhof. Hij verwacht een fysiek zware wedstrijd in Schotland.

Toch put de international van weleer vertrouwen uit de ruime zege die PSV afgelopen weekend boekte op Go Ahead Eagles in Deventer. Dit duel eindigde in 5-2 voor de Eindhovense titelkandidaat. "Dat was gewoon prima. PSV speelde gewoon een goede wedstrijd en was heer en meester in Deventer", vertelde René in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Jammer alleen van dat opstootje en die rode kaart. En jammer voor Richie Ledezma, dat hij weer geblesseerd raakte. Maar het was een goede voorbereiding voor de big game van dinsdag."

Broer Willy is toch wat kritisch. "In de tweede helft had PSV wat meer druk moeten uitoefenen op de tien man van Eagles", meent de voormalig middenvelder. "We hebben daar de kansen voor gehad. Op zo'n moment had je zes, zeven of acht doelpunten kunnen maken. Dat voetbalt toch net wat lekkerder. Dat geeft ook wat meer zelfvertrouwen. Maar wat René zegt, het was een heerlijke wedstrijd om te zien. Na die rode kaart was het eigenlijk een kat-en-muisspelletje. Maar een mooie overwinning en goed voor zelfvertrouwen voor het duel met Glasgow Rangers."

René denkt dat PSV het in het Ibrox Stadium bepaald niet gemakkelijk zal krijgen. Daarom stelt hij voor de opstelling aan te passen. "Ik denk dat PSV dan met een middenveld moet spelen met Guus Til, Joey Veerman, Ibrahim Sangaré én Xavi Simons. Want Xavi is op dit moment de man in vorm."