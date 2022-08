Strijdbare Cees Engel zag een vijand in de overheid: 'Dat was te begrijpen'

Frank Stojansek maakte zeven jaar geleden een veelbesproken documentaire over Fort Oranje, de inmiddels gesloten probleemcamping in Rijsbergen van de markante Cees Engel. Het overlijden van Engel kwam ook voor hem als een verrassing. "Cees zag een vijand in de overheid. Iedereen wilde hem tegenwerken, vond hij. Maar soms had hij gelijk."

Ron Vorstermans Geschreven door

Stojansek stak bijna een jaar van zijn leven in het filmen van de documentaireserie, maar hij zag niet aankomen dat zijn programma over Fort Oranje zo'n succes zou worden. 'Fort Oranje: camping of krottenwijk' werd op SBS6 uitgezonden en bleek met gemiddeld 900.000 kijkers een absoluut kijkcijferkanon. Wie aan Cees Engel denkt, denkt waarschijnlijk ook aan die serie. En met goede reden. Het brede publiek kreeg zes weken lang een uniek kijkje in het vaak troosteloze leven van mensen die op de camping van Engel verbleven. Later werd de camping na veel juridisch getouwtrek op last van de gemeente gesloten, maar volgens Stojansek bleef Engel altijd vol van vechtlust. Ook daarna. "Dat was hem eigen", zegt de tv-maker.

"Dat was zijn grote overtuiging: de overheid was tegen hem."

Vijf maanden lang liep Stojansek met een camera rond op de camping, en nog eens vier maanden zonder. De eerste keer dat hij op de camping was, in 2016, was hij geschokt door wat hij aantrof. Fort Oranje, vroeger een vijfsterrencamping, bleek een vrijplaats voor bewoners die veelal naar de camping waren gekomen vanwege hun schulden of huisvestingsproblemen. Stojansek wilde met de documentaire iets betekenen voor 'die mensen die leefden aan de onderkant van de samenleving'. Het idee voor een documentaire kreeg al gauw vorm. "Ik meldde me bij de entree en werd later door Cees uitgenodigd om naar zijn kantoortje te komen. Ik heb daar drie kwartier met hem zitten praten. Dat was een wonderlijke ontmoeting. Een fijne ook", blikt Stojansek terug. "Aan het einde van het gesprek zei hij opeens: 'Ik vind het goed. Laat maar zien wat hier aan de hand is.' Ik vraag me weleens af waarom hij meewerkte. Ik denk oprecht dat hij dacht dat de documentaire zou laten zien hoe hij erg werd tegengewerkt door de autoriteiten. Want dat was zijn grote overtuiging: de overheid was tegen hem. Altijd tegen hem." Volgens Stojansek kenmerkt dat Engel. Als eigenaar van Fort Oranje, maar ook als mens, buiten de camping om. "Ik denk dat die overtuiging zo rotsvast was, dat niets hem van dat geloof kon afbrengen. Ik denk dat Fort Oranje zijn visie misschien erger heeft gemaakt, maar dat was zeker niet altijd onterecht."

"Die strijd tegen Cees was niet altijd nodig."