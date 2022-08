Hufterboetes het vaakst uitgedeeld in Tilburg: 'Ze rijden hier als gekken'

De meeste hufterboetes voor asociaal rijgedrag of overlast werden in onze provincie uitgedeeld aan Tilburgers. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Landelijk scoort de stad na Amsterdam het hoogste op de ranglijst. Maakt dat Tilburgers ook de grootste hufters? Zelf denken inwoners van niet, al zien zij vaak gedrag dat niet door de beugel kan. "Iedereen doet wel eens wat hufterigs."

"Iedereen doet wel eens wat hufterigs en de boetes die je daarvoor krijgt zijn terecht", zo reageert een Tilburger maandag op het onderzoek van RTL Nieuws. In zijn stad worden hufterboetes net iets vaker uitgedeeld dan in de rest van Nederland.

Bij dit gedrag horen boetes voor geluidsoverlast, rechts inhalen, foutparkeren, over de stoep rijden en ander asociaal rijgedrag. Per duizend Tilburgers werden er 70 hufterboetes uitgedeeld in 2021. Alleen in Amsterdam waren dit er meer met 75 boetes per duizend inwoners.

"Ik zie geregeld huftergedrag maar dat Tilburg op een tweede plek staat, verrast me toch. Foutparkeren wordt hier in de stad veel gedaan. Iemand denkt dan dat de laad en los plek wel een mooie parkeerplaats is. Zelf rij ik wel eens te hard maar dat vind ik nog wel meevallen", biecht een vrouw eerlijk op.