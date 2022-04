Tilburgse straat is ware bonnenkampioen: 'Je wordt zo bekeuring ingestuurd'

Het bewuste punt waar je niet in mag op de Nieuwlandstraat (foto: Collin Beijk)

De duizenden boetes die zijn uitgedeeld voor het inrijverbod van de Tilburgse Nieuwlandstraat worden niet kwijtgescholden door justitie. Sinds 1 juli vorig jaar mag je niet meer richting het Radiopleintje rijden. Veel automobilisten klagen dat het verbod niet duidelijk is aangegeven. Er werd 337 keer bezwaar gemaakt tegen een boete maar de eerste klagers vangen nu bot.

Een boete van 159 euro, dat is wat automobilisten kunnen verwachten als ze toch de Nieuwlandstraat inrijden bij de Korte Tuinstraat in de binnenstad. Vergunningshouders zijn uitgezonderd en ook tussen zes en elf uur 's ochtends geldt geen verbod. Op die manier wil de gemeente de straat autoluw en leefbaar houden. De eerste twee maanden werden maar liefst 3959 boetes uitgeschreven. Veel automobilisten zijn het niet eens met hun bekeuring omdat ze vinden dat het verbod onduidelijk stond aangegeven. Van hen dienden een groot deel via de rechtswinkel in Tilburg een bezwaar in. De eerste 77 van de 337 bezwaren zijn door de officier van justitie nu afgewezen.

"Ik raad mensen aan om naar de kantonrechter te stappen."

Voor Jeroen Jaspers van de rechtswinkel is dat geen verrassing. "De officier van justitie kijkt alleen of er een overtreding is begaan." Er wordt volgens hem geen rekening gehouden met persoonlijke of bijzondere omstandigheden. "Een kantonrechter doet dat wel. Daarom raad ik mensen aan daar in beroep te gaan tegen de boete." Voor bezwaarmakers zijn geen extra kosten verbonden aan de gang naar de kantonrechter. Alleen kan de procedure volgens Jaspers zomaar een jaar gaan duren. "Het zou fijn zijn als ze alle bezwaren bundelen. Dat scheelt zowel de rechtbank als de bezwaarmakers veel tijd."

"Het heeft een goede kans omdat de gemeente de situatie heeft aangepast."

Nadat het twee maanden boetes regende, paste de gemeente Tilburg de situatie rondom het Radiopleintje aan. De bestrating werd veranderd en er kwamen meer en grotere borden. "Door die tussentijdse aanpassingen geef ik de bezwaarmakers een goede kans bij de kantonrechter", zegt Jaspers.

De Nieuwlandstraat vanuit de Korte Tuinstraat (foto: Collin Beijk).

SP-raadslid Helma Oostelbos vindt dat het allemaal niet zover had hoeven komen. "Het college heeft zelf aangegeven dat de situatie onduidelijk was en het beboeten van mensen niet het doel was." Dat automobilisten nu massaal bezwaar moeten maken tegen de bekeuringen frustreert haar.

"De gemeente had de onduidelijke situatie en aanpassingen moeten doorgeven aan justitie."

Ze hekelt de enorme 'administratieve rompslomp' die de gemeente veroorzaakt bij justitie en het kantongerecht. "Die hebben het al druk genoeg. De gemeente had aan het OM door moeten geven dat de situatie eerst te onduidelijk was. Dan hadden alle boetes zo geseponeerd kunnen worden." Ook na de aanpassingen regende het nog boetes, maar wel minder dan voorheen. Van september tot en met december gingen er nog altijd 3622 bestuurders op de bon. In januari en februari werden door een storing nauwelijks boetes uitgeschreven, maar afgelopen maand was het 512 keer raak.

"Je word zo richting een bekeuring gestuurd."

Yusuf Celik van de PvdA vindt dat nog altijd 'fors'. "Dan is het nog steeds niet helemaal duidelijk en moeten we echt iets bedenken om het aantal boetes omlaag te krijgen." Volgens Oostelbos is het vooral het eenrichtingsverkeerbord verwarrend voor automobilisten die uit de Korte Tuinstraat komen. "Je word zo richting een bekeuring gestuurd." In augustus sprak Omroep Brabant met automobilisten op het bewuste punt.