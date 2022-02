Nog steeds 650 boetes per maand in autoluwe Nieuwlandstraat in Tilburg

Het bewuste punt waar je niet in mag op de Nieuwlandstraat (foto: Collin Beijk)

Op de Nieuwlandstraat in de binnenstad van Tilburg worden nog altijd elke maand meer dan 600 boetes uitgedeeld. Daarmee levert de camera nog elke maand een kleine ton op voor de staatskas. De gemeente vindt de situatie inmiddels zo duidelijk, dat automobilisten het inrijverbod niet kunnen missen. Toch is niet iedereen het daarmee eens.

Wie sinds 1 juli de Nieuwlandstraat inrijdt bij de Korte Tuinstraat in de binnenstad van Tilburg, kan een boete van 159 euro verwachten. Alleen tussen zes en elf uur 's ochtends geldt er geen verbod. En wie een ontheffing heeft mag altijd de straat inrijden. Hoewel het aantal bekeuringen is afgenomen, is de situatie voor veel bestuurders nog altijd onduidelijk blijkt uit het aantal boetes van de afgelopen maanden: September 1.343

Oktober: 956

November: 676

December: 647 De gewijzigde situatie leverde in juli en augustus in totaal 3959 boetes op. Vorig jaar is er ruim 1,2 miljoen euro naar de staatskas gegaan dankzij de camera in de Nieuwlandstraat. De boeteregen zorgde voor veel verontwaardiging. De rechtswinkel kreeg vele tientallen klachten binnen en er zijn ruim driehonderd bezwaren ingediend. "We krijgen nog steeds regelmatig klachten over die situatie binnen", vertelt Jos van Roestel.

"Er zit wat politieke druk op en de borden moeten zo snel mogelijk terug."

Bij de gemeente Tilburg zorgde de stroom van boetes ook voor enige onrust, blijkt uit de mailwisselingen tussen ambtenaren. Die zijn opgevraagd door de rechtswinkel. "Er zit wat politieke druk op en we willen zo snel mogelijk de borden terug omdat de boetes niet afnemen", schrijft een ambtenaar.

De Nieuwlandstraat vanuit de Korte Tuinstraat (foto: Collin Beijk).

De borden die de afsluiting van de Nieuwlandstraat bij het Radiopleintje aankondigden, waren binnen twee dagen teruggeplaatst. Uit de opgevraagde documenten blijkt ook dat het aanpassen van de bestrating lastig blijkt onder meer door materiaaltekorten. Het duurt tot eind oktober tot er een verkeersdrempel wordt aangelegd. Die moet duidelijker maken dat je linksaf moet slaan de Korte Tuinstraat in.

"De aanpassingen van de gemeente zijn een goed argument tegen de boetes."

Van Roestel verwacht niet dat justitie zelf de vele boetes terugtrekt. Bezwaarmakers moeten waarschijnlijk doorprocederen. "Maar bij de kantonrechter zijn die tussentijdse aanpassingen van de gemeente goede argumenten om de boetes van tafel te krijgen." Het is alleen de vraag naar welke periode de kantonrechter kijkt. "Je kan er over discussiëren wanneer de afsluiting duidelijk was en of hij dat nu wel is", zegt van Roestel. Voor de gemeente Tilburg bestaat daar geen twijfel over, zegt een woordvoerder. "Het is nu hartstikke duidelijk. Iedereen moet toch borden kunnen lezen als je aan het verkeer deelneemt."

"Mensen moeten niet blind varen op een navigatiesysteem."

Dat er nog steeds 650 mensen per maand een bekeuring rijden, vindt hij niet heel veel. "Mensen varen blind op hun navigatiesysteem en als dat verouderd is, kan je de mist in gaan. Alleen de verkeersborden zijn leidend, zo'n systeem is een hulpmiddel." De gemeente vindt sowieso dat autoverkeer weinig te zoeken heeft op de Nieuwlandstraat rond het Radiopleintje. "We maken het niet voor niets verkeersluw. Daarom kan er in de ochtend geladen en gelost worden voor de winkels. En omwonenden hebben een ontheffing."

"Ik heb nog nooit zoveel bezwaren voor één zaak gezien."