'Ook mensen met goed inkomen in problemen', armoedewethouder luidt noodklok

Esmah Lahlah, de Tilburgse armoedewethouder, ziet dat er steeds meer mensen in problemen komen door de hoge energie- en voedselprijzen. De gemeente heeft volgens haar 'steeds minder knoppen' waaraan ze kan draaien om mensen met geldzorgen blijvend te helpen. "Niet alleen de minima, maar ook mensen met een modaal inkomen redden het niet meer. Den Haag moet nu echt in actie komen."

Esmah Lahlah strijdt al jaren als wethouder Bestaanszekerheid tegen armoede in haar stad. Tilburg is toonaangevend als het gaat om armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Dat blijkt ook uit de vele experimenten waaraan de stad meedoet om Tilburgers te helpen voordat ze diep in de schulden belanden.

Zo hoorde ze over een gezin met twee werkende ouders dat gedwongen moest overstappen nadat hun energieleverancier failliet ging. "Hun maandlasten gingen van 300 naar 1300 euro per maand. Dat valt niet op te vangen. Dan denk je het allemaal goed geregeld te hebben en overkomt je zoiets."

Harde cijfers heeft de wethouder Armoede nog niet, maar die heeft ze ook niet nodig om te weten dat het menens is. "In mijn mailbox en op social media krijg ik steeds meer schrijnende verhalen van mensen die niet meer rondkomen. Ik hoor ze ook op straat." Van allerlei hulporganisaties in Tilburg krijgt ze dezelfde signalen.

Voor mensen die in problemen komen door de hoge energieprijzen is er de Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg (TOF). "Die is specifiek bedoeld voor mensen die geen recht op energietoeslagen hebben eerst wel rond kwamen, maar nu toch in de knel zitten." Zo'n tijdelijke financiële ondersteuning kan tot 2 september via professionele hulpverleners, maar ook direct door inwoners zelf aangevraagd worden.

De wethouder is echter duidelijk over deze regeling: "Het is een lapmiddel, structurele problemen los je niet op met tijdelijke maatregelen." Want waar mensen met geldzorgen vroeger vaak geen baan hadden of diep in de schulden zaten, kloppen er nu mensen met twee goede banen aan voor hulp. "Wat kan je dan nog als gemeente? Dat is zo frustrerend."

En hoewel veel minima nog een relatief betaalbaar energiecontract hebben, ook voor deze groep zijn de gestegen prijzen een ernstig probleem. "Voor de oorlog in Oekraïne, was al berekend dat mensen met een minimuminkomen of in de bijstand 200 tot 250 euro per maand tekortkomen."