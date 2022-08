Boerin Steffi hangt vlag uit: 'Na vier jaar eindelijk bed and breakfast'

Steffi Verhagen, bekend van Boer zoekt Vrouw, heeft woensdagmorgen de vlag uitgehangen. Nee, niet omdat er een veulen is geboren of omdat ze weer zwanger is. Maar wel, omdat ze ervan overtuigd is dat de bouw van haar bed and breakfast aan de Rietven in Boekel eindelijk door kan gaan.

In een deze ochtend gepubliceerde uitspraak van de Raad van State ziet ze geen inhoudelijke bezwaren. “Dit is echt heel fijn, ik ben er blij mee.” Bal ligt bij gemeente

De Raad van State heeft de bal bij de gemeente Boekel neergelegd: die krijgt vier maanden de tijd om een aantal tekortkomingen in een bestemmingsplan te herstellen. Dat plan maakt de weg vrij voor een groepsaccommodatie, vier vakantiewoningen, horeca en dagrecreatie bij een paardenhouderij aan de Rietven in Boekel. En die paardenhouderij is van de familie Verhagen. Steffi heeft alle vertrouwen in de gemeente: "Die staat er zeer positief in en hoeft dit alleen uit te werken." Wanneer de gemeente Boekel haar werk heeft gedaan, dan moet de Raad van State nog formeel instemmen. Maar ook daar heeft de paardenhoudster hoge verwachtingen van. “We zijn er vier jaar mee bezig geweest, ik reken erop dat we volgend voorjaar eindelijk kunnen beginnen.” Omwonenden bang voor overlast

Enkele omwonenden hadden bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het project van de familie Verhagen omdat ze bang zijn voor overlast. Hun bezwaren hebben enkele tekortkomingen in het plan aan het licht gebracht. Zo wil de gemeente Boekel dat er maximaal tachtig bedden komen in de accommodatie bij de paardenhouderij, maar in het bestemmingsplan staat per ongeluk het aantal van 112 bedden. Verder vindt de gemeente dat recreatie op het perceel ondergeschikt moet blijven aan de paardenhouderij, maar dat heeft ze evenmin goed in het bestemmingsplan geregeld. Ze kon woensdagmorgen nog geen reactie geven.