Bart werd mishandeld na Pride, daders niet gepakt: 'Weiger bang te worden'

Het was een pijnlijke en trieste domper na een feestelijke dag voor Bart Joosten (34) uit Helmond. Hij en een vriend werden vorige week zondag in alle vroegte in elkaar geslagen in Eindhoven, toen ze daar uit een homokroeg kwamen. Inmiddels begint de fysieke schade langzaam te helen, en ook mentaal laat Bart zich niet kennen. "We waren gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek."

"Ik begrijp gewoon niet waar het voor nodig was", blikt Bart terug op die bewuste nacht. Die zaterdag was hij met een vriend naar Amsterdam geweest om daar de Pride te vieren. Als afsluiter wilden de twee nog een afzakkertje halen in homokroeg de Regenboog op Stratumseind. Toen ze daar rond kwart over vijf 's ochtends vertrokken, ging het helemaal mis. Op de Vestdijk werd het duo uitgejoeld door een stel mannen, waarop de vriend van Bart reageerde. "Het enige wat hij riep was dat ze zich met hun eigen zaken moesten bemoeien. Voor ik het wist, had ik een vuist in mijn gezicht."

En daar bleef het niet bij. Toen de mannen uiteindelijk vertrokken, had Bart een gescheurde lip, een hersenschudding, een gat in zijn hoofd en ernstige schade aan zijn gebit. Ook zijn vriend blijft achter met een hersenschudding. "Mijn gezicht begint weer aardig te genezen", vertelt Bart. "Maar ik blijf wel last houden van de klappen op mijn hoofd. Na twee uurtjes werken loopt de emmer over. Dan word ik duizelig en krijg ik hoofdpijn." Ook de schade aan zijn tanden is voorlopig nog niet verholpen. "Het gebeurt ook net nu alle tandartsen op vakantie zijn", voegt hij er voorzichtig grinnikend aan toe. Begin september kan Bart terecht voor de nodige reparaties. "Maar ik krijg daarvoor al wel een tijdelijk bitje om het gat op te vullen."

Woensdag bracht de politie naar buiten dat er getuigen worden gezocht van de mishandeling. "De politie belde om te vragen hoe het met ons ging. Toen vertelden ze al dat er nog geen nieuwe info of camerabeelden waren. Tja, het is best akelig dat die gasten nog gewoon rondlopen. Aan de andere kant weet je dat de pakkans vrij klein is." Hoe frustrerend ook, Bart laat zich er niet door tegenhouden. "Of ik over een paar weken weer 's nachts over straat durf? Ja. Ik weiger om mezelf bang te laten maken. We waren gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Al denk ik de volgende keer misschien wel twee keer na over de route. Dan loop ik wel terug over Stratumseind, waar iets meer volk is."