Binnengluren op de camping: Jurgen en z'n dochters zijn nooit alleen

Kamperen, met je voeten in het gras en hele dagen barbecueën. Voor veel vakantiegangers is een camping het walhalla. We kijken deze zomer binnen bij kampeerders in Brabant, vandaag is dat Jurgen uit Beek en Donk met z’n dochters Jill en Jane. Ze slapen in een flinke tent, met drie slaapkamers en genoeg ruimte voor extra logées.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Jill (6) en Jane (10) staan klaar om naar het zwembad te gaan. Samen met Sarah, een vriendin van thuis die óók op de camping staat. Het is een groot 'ons kent ons' voor Jurgen en z’n dochters. Jurgen: "We kwamen hier vorig jaar voor het eerst, we gingen op bezoek bij vrienden. We plakten er gelijk wat dagen achteraan en besloten om dit jaar weer terug te komen.” Ze zijn niet de enige. Zijn zus Simone, haar man Coen en de kinderen kwamen vorig jaar al bij Jurgen en z'n dochters op bezoek hier. Ze zijn ook deze weken op de Eurocamping in Vessem. Dat geldt ook voor vriendinnetje Emma, zij is gebracht voor een paar dagen.

Jane (links) en Jill met hun favoriete knuffels, want die mochten ook mee kamperen.

Met drie slaapcabines en een flinke voortent ligt het altijd vol. Net als afgelopen nacht. “De meiden wilden gezellig in de voortent liggen met een paar vriendinnetjes. Dan gooien we alle matrassen bij elkaar en dan vindt het z’n weg wel. Het is mij altijd goed, als de meiden het maar naar hun zin hebben.”

"Een tent is voor de meiden een beetje hetzelfde als de hut die ze thuis ook zo graag af en toe bouwen."

Deze vakantie is een verademing voor de alleenstaande vader. Een scheiding en drie sterfgevallen in korte tijd kostten hem de afgelopen jaren veel kruim. Zijn leven is sinds een half jaar weer op de rit en het gaat beter met hem. Deze tent kon hij voor een prikkie overnemen van een goede vriend. Na het aanschaffen van de nodige kampeerspullen, bleek de keuze om terug naar Vessem te gaan snel gemaakt. “Het is een fijne sfeer hier, je kunt overal aanwaaien voor een praatje, iedereen buurt met elkaar en er zijn veel bekenden. Die groep bekenden wordt ieder jaar groter. Voor de meiden is het fantastisch, ze maken op iedere hoek wel vriendinnetjes. Een tent is voor de meiden een beetje hetzelfde als de hut die ze thuis ook zo graag af en toe bouwen. Kamperen met een tent voelt voor mij echt back-to-the-basic.” Helemaal vooraan als je de tent binnenkomt, is de keuken. Een compartiment verder is de plek waar de meiden vannacht hebben geslapen en daarachter zijn nog drie aparte slaapcabines, met dikke, degelijke luchtbedden. “Je ligt met deze bedden wat hoger van de grond, dat is makkelijk uit bed stappen.”

Het achterste deel van de tent met drie verschillende 'slaapkamers'.

De keuken is uitgerust met een koelkast en kookstel. Jurgen is gekomen met één auto. Als je de hele inboedel bekijkt is al snel duidelijk: dat wordt proppen. “Nee, ik rijd vaker op en neer”, lacht hij. “Als we naar huis gaan, breng ik eerst al een deel naar huis, dat is maar drie kwartier rijden. Ik ben al vaker op en neer gereden voor spullen die we vergeten waren.”

De keuken in het voorste deel van de tent.

Keukenkastje, met inboedel.

Bij z'n tent heerst nu heel even rust. Zijn telefoon ligt met het scherm omlaag en geluid uit. Dadelijk gaat hij nog even z’n meiden achterna om te zwemmen, want voor die twee gaat hij kamperen. “Ervaringen samen met je ouders, die neem je mee. Dat gun ik m'n meiden ook." "Ik weet nog dat ik vroeger met m’n ouders ging kamperen. Dat betekende laat opblijven, vriendjes maken, maar ook dat de tent bijna vol water stroomde. Met m’n vader moest ik een greppel rond de tent scheppen, om het water buiten de deur te houden. Dat gaat ons hier niet gebeuren, maar dat vond ik destijds wel fantastisch."