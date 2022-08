Vuelta start in Brabant, kijk hier live naar het vertrek in Den Bosch

De eerste echte etappe van de Ronde van Spanje begint vandaag in Den Bosch. De renners gaan bij de gemeente Altena de provincie uit. Ze rijden 175 kilometer om in Utrecht te finishen. In Den Bosch is de officieuze start in het centrum van de stad bij de Citadel.

Primoz Roglic is de grote favoriet om de Vuelta te winnen. Hij is erbij vandaag in Den Bosch. Ook de Brabanders Sam Oomen, Mike Teunissen en de broers Danny en Boy van Poppel staan aan de start. De livestream is hier zo terug te zien. LEES OOK: Vader Jean-Paul van Poppel trots op zijn zoons Danny en Boy in de Vuelta Al het nieuws over de Vuelta in Brabant vind je hier