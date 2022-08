Protest met luid toeterende tractoren langs Vuelta-parcours in Den Bosch

Boeren hebben zaterdagmiddag langs de route van de Vuelta geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met zo'n dertig tractoren werd het peloton opgewacht in het weiland langs de Engelseweg bij Engelen, Den Bosch. Op het moment dat de renners passeerden, werd er luid geclaxonneerd.

"We hebben het idee dat er langzamerhand een kanteling begint te komen bij het kabinet, maar we zijn er nog lang niet", aldus Carolien. "Er is nog steeds veel onzekerheid en dat is frustrerend. We willen laten zien dat het nog lang niet over is zolang er nog geen definitieve oplossing is."

De Vlijmense werkt bij een melkveehouder en een varkenshouder. Haar man is actief in de tuinbouw en ook de kinderen zijn agrarisch onderlegd. "We zien van dichtbij hoeveel spanningen de situatie met zich meebrengt", zegt ze.