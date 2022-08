Vuelta trekt door Brabant, duizenden toeschouwers langs de route

De eerste echte etappe van de Ronde van Spanje is zaterdag begonnen in Den Bosch. Het is de eerste dag dat de wielerronde van Spanje door Brabant trekt. De tocht van 175 kilometer eindigt zaterdag in Utrecht. De Brabantse start van de wielertocht trok duizenden liefhebbers naar het centrum van Den Bosch.

Primoz Roglic is de grote favoriet om de Vuelta te winnen. Ook de Brabanders Sam Oomen, Mike Teunissen en de broers Danny en Boy van Poppel stonden aan de start. Boerenprotest

Boeren protesteerden zaterdagmiddag tussen Vlijmen en Den Bosch langs de route van de Vuelta. Met zo'n dertig tractoren werd het peloton opgewacht in het weiland langs de Engelenseweg bij Engelen. Op het moment dat de renners passeerden, werd er luid getoeterd. "Er werd volop gezwaaid en terug getoeterd. En ook van andere mensen die voorbij reden, kregen we bijval", lieten de boeren weten. Zondag is er een volledig Brabantse dag in de Vuelta. Er is dan een rit van 194 kilometer, geheel door onze provincie. Het begint rond het middaguur in het kasteel van Breda. Voor het Chassé theater ligt de eindstreep, de finish is tussen 16.50 uur en 17.10 uur. De 'Brabantse dag' in de Vuelta is zondag live te volgen bij Omroep Brabant vanaf 11.30 uur. Omroep Brabant proefde zaterdagmiddag de sfeer langs de route in Den Bosch.