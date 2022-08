Dit is de duurste caravan van Europa en hij is te koop in Brabant

De duurste en grootste caravan van Europa is te koop en hij wordt verkocht in Grave. Zo’n gigantische caravan zit natuurlijk bomvol luxe gebbetjes. Wij namen dan ook een kijkje in deze allesbehalve simpele sleurhut met een waarde van ruim 150.000 euro.

Lobke Kapteijns & Floortje van Gameren Geschreven door

Eigenaar Cas de Greeff laat z’n pareltje maar al te graag zien. Totdat de caravan verkocht is, geniet hij van de weelde in deze caravan op camping De Heische Tip in Zeeland. "150.000 euro is natuurlijk veel geld, maar je hebt er geen vakantiehuisje voor. Daar betaal je nu echt de hoofdprijs voor." Het gevaarte is 11,60 meter lang en 2,50 meter breed. “Dit is geen caravan om elk weekend wat campings te bezoeken zonder vooraf te reserveren. Je moet vooraf wel even bellen hoe groot de plaatsen zijn”, vertelt De Greeff. Een koper heeft zich nog niet aangediend. "We hebben deze nu echt op voorraad. Als een klant zo'n caravan als deze bestelt, duurt het wel een jaar voordat ie af is. Nu kunnen we direct leveren." Voordat je de caravan binnenstapt, komt het elektrische opstapje tevoorschijn. Eenmaal binnen kun je meteen in de lederen riante rondzit plaatsnemen, waar je met een mannetje of tien met gemak een kaartje kunt leggen. Met in de hoeken verchroomde spotjes met ledlicht en een ingebouwde usb-lader.

De ruime bankpartij (foto: De Greeff).

Vanuit het zitje kun je de caravan mooi overzien (foto: De Greeff)

De caravan heeft vloerverwarming en airco met koude en warme lucht, dus je hoeft niet bang te zijn voor klamme dekens. De wanden en het plafond zijn bovendien afgewerkt met tapijt. In de keuken kun je koken op inductie én gas. Er is een oven, een grill en een uitschuifbare snijplank. Aan de overkant een koelkast en diepvries, met een deur die je zowel aan de linker- als rechterkant kunt openen.

De keuken, uit het keukenblad tover je ook nog een uitschuifbare snijplank (foto: De Greeff).

In totaal zijn er zeven slaapplaatsen in de caravan. Met in het midden van de caravan geen omgebouwde bedbank, maar een luxe tweepersoonsbed. Verderop vind je ook nog een ruim stapelbed. Zijn je kleren klam? Dan hang je ze in de kledingkast met droogfunctie.

Geen omgebouwde bedbank maar een elektrisch verstelbaar bed (foto: De Greeff).

Stapelbedden voor de kinderen of andere logées (foto: De Greeff).

Aan het einde van de caravan vind je de badkamer met een douche én een toilet. Na een grote boodschap, heeft er geen mens last van. Want dit is een verbrandingstoilet. Je plaatst een puntzak in het toilet, doet je behoefte, de klep erop en ‘doorspoelen’. De zak verdwijnt dan in een verbrandingskamer met een temperatuur van 800 graden en jouw uitwerpselen belanden als as in de aslade.

Het verbrandingstoilet (foto: De Greeff).