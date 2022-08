Om de tafel met Remkes: Brabantse stallenaanpak voorbeeld voor hele land

De twaalf provinciebestuurders met stikstof in hun pakket schoven maandag aan bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De Brabantse gedeputeerde Erik Ronnes is hoopvol over zijn aanpak, maar er zijn ook zorgen. "Het tijdspad is moordend en er is nog heel veel onduidelijk." Ondertussen lijkt het erop dat de Brabantse stallenaanpak als voorbeeld kan gaan dienen voor de landelijke maatregelen.

Gedeputeerde Ronnes zat niet voor het eerst aan tafel met het kabinet. Maar deze keer was er volop ruimte om de Brabantse aanpak toe te lichten en zorgen te uiten. Want zorgen zijn er volop. Te beginnen met de financiële middelen. Ronnes: "Brabant heeft al 45 miljoen gekregen om stallen snel schoner te maken. Daar komt de komende tijd nog wel wat bij. Maar we maken ons zorgen over wat de afhandeling van de plannen gaat kosten. Per provincie krijgen we daar 1,2 miljoen voor. Dat is echt veel te weinig." Daarbij is het moeilijk werken, als het complete pakket aan maatregelen voor die toekomst nog onduidelijk is. Ronnes noemt het mestbeleid, regels rond afwaardering van grond en de stoppersregelingen.

Gedeputeerde Erik Ronnes (CDA) verantwoordelijk voor het stikstofbeleid.