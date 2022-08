Vliegtuig met 250 per uur tegen vogel: 'Dan moet de piloot snel beslissen'

Het waren angstige momenten voor de passagiers van het vliegtuig richting Boedapest, dat zondag een noodstop maakte op Eindhoven Airport na een botsing met een vogel. Heftig, maar hoe uniek is zo'n aanvaring nou?

Zo'n botsing leidt niet direct tot paniek in de cockpit. "Maar als piloot moet je wel snel een keuze maken. Je kunt in principe 'gewoon' opstijgen, maar dan maken ze vaak een rondje en landen ze weer. Het is niet verstandig om ermee naar de eindbestemming te vliegen."

In Eindhoven zaten die nou juist niet mee. Op het moment van de klap reed het vliegtuig al ruim 250 kilometer per uur. "En waarschijnlijk was het ook een grote vogel."

Al met al is het volgens de universitair docent niet zo dat we aan een ramp zijn ontsnapt. "Welnee, al kan ik me voorstellen dat het heel heftig is. Tijdens zo'n stop hang je letterlijk in je gordels. Dat is even onplezierig, maar geen ramp. Ook niet als de botsing in de lucht was geweest. Zo'n vliegtuig kan zelfs met één motor prima vliegen."

Toch proberen ze er op luchthavens alles aan te doen om dit soort situaties te voorkomen. "Op de meeste plekken hebben ze een vogelwacht die rondrijdt. Die probeert vogels weg te jagen met knallen en vogelverschrikkers. En er wordt bijvoorbeeld speciaal gras geplant, dat niet aantrekkelijk is om te eten."

En dat doen ze niet voor niks. "Dit kan erg duur uitpakken. Als zo'n motor kapotgaat, praat je al gauw over tonnen."