Vrouw (55) van haar fiets getrokken en misbruikt: verdachte bekent

Een Syriër van 38 heeft bekend dat hij op 1 mei een vrouw van 55 in hun woonplaats Bladel seksueel heeft misbruikt. Dit bleek dinsdagmorgen tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Den Bosch. De officier van justitie vindt dat er sprake was van verkrachting. De man zou ook hebben geprobeerd een meisje van 15 te verkrachten of aan te randen.

Beide slachtoffers werden dit voorjaar lastiggevallen toen ze over de Rondweg, de weg tussen Bladel en Reusel, fietsten. De 55-jarige vrouw werd rond half vier 's nachts van haar fiets getrokken en in de bosjes seksueel misbruikt. Ruim een week eerder, op 21 april, werd het 15-jarige meisje bijna van haar fiets getrokken en tegen de grond gewerkt. Door hard weg te fietsen, wist ze aan haar belager te ontkomen. In beide gevallen ging het om een opvallend kleine man, zo maakte de politie na de arrestatie bekend. De verdachte die voor de rechter verscheen, is ook klein van gestalte. De officier van justitie vindt dat hij tot zeker de volgende zitting, op 14 november, vast moet blijven zitten. Ook de rechtbank in Den Bosch is van mening dat de verdachte voorlopig niet op vrije voeten mag komen. 'Maatschappelijke onrust'

Volgens de officier heeft de man maatschappelijke onrust veroorzaakt: hij koos de vrouwen willekeurig uit. Bovendien heeft hij zich op de openbare weg aan hen vergrepen. Tijdens de zitting meldde Kim Elema, de advocate van de Syriër, dat haar cliënt het 'verschrikkelijk' vindt wat hij heeft gedaan en dat het hem 'behoorlijk spijt'. Ook bood ze namens hem aan om met het oudste slachtoffer in gesprek te gaan. Spermasporen

De officier van justitie vroeg zich af waarvan de verdachte dan spijt heeft. Volgens haar gaat het om een ernstige zaak, al moet nog worden vastgesteld of de man het oudste slachtoffer met een vinger of zijn penis heeft verkracht. Er zijn spermasporen gevonden op de vrouw. Hiervan moet nog worden onderzocht of die van de Syriër zijn. De twee seksuele delicten veroorzaakten in Bladel veel onrust. Jongeren fietsen 's nachts na het uitgaan in Reusel altijd over die weg naar huis. De weg wordt ook veel gebruikt voor het woon-werkverkeer. Anderen wandelen geregeld langs die Rondweg. Een van hen: "Daar ga ik nu zeker weten nóóit meer lopen. Hopelijk pakken ze de dader." Ze werd binnen drie weken op haar wenken bediend, want toen werd de verdachte opgepakt.