Ramkrakers slopen telefoonwinkels en horen tot vier jaar eisen

Vijf Roemenen hebben in maart tijdens een dubbele ramkraak op twee telefoonwinkels in Breda een enorme schade aangericht. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe grof ze te werk gingen. De ravage leverde slechts een bescheiden buit op en de bendeleden werden al snel aangehouden. De officier van justitie in Breda eiste dinsdag tegen de ramkrakers gevangenisstraffen van 3 tot 4 jaar.

De Roemenen gingen op 15 maart los in een winkel van Samsung en een Amac-filiaal die tegenover elkaar liggen aan de Eindstraat in Breda. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van zorgvuldig en professioneel voorbereide diefstallen en zijn ze alleen maar naar Nederland gekomen om dit mobiel banditisme te kunnen plegen.

Ramkraken met één auto

Beelden van een bewakingscamera, die ook tijdens de zitting werden vertoond, laten zien hoe een bedrijfsbus eerst de glazen voordeur van de Samsung-winkel eruit ramt. Daarna stormt een van de inzittenden naar binnen, gevolgd door twee kompanen. Terwijl het drietal meeneemt wat los en vast zit, sloopt dezelfde bestelwagen achteruit rijdend de voorgevel van het Amac-filiaal. Daar graaien twee andere bendeleden in hoog tempo veel apparatuur mee.

De mannen (van 23 tot 38) stelen onder meer tientallen uitgestalde telefoons, vaak nog met de kabels eraan. Vliegensvlug gooien ze de losse buit in een tweede auto, daarbij is te zien hoe sommige beeldschermpjes oplichten. Na dik twee minuten vlucht het vijftal weg in de wagen. De bestelwagen, een Ford Transit, was de nacht voor de kraak gestolen in Strijbeek. Net als twee kentekenplaten.

Gestolen ramwagen

Volgens één van de gedupeerde winkeliers betrof de buit niet alleen uitgestalde telefoons. Ook laptops, iPhones en tablets werden gestolen. Veel plezier heeft de bende er niet altijd van gehad. Zo konden de geroofde iPads op afstand onbruikbaar worden gemaakt. Toch bedroeg de totale waarde van de weggenomen toestellen minstens 40.000 euro.

Vier van de vijf verdachten die dinsdag voor de rechter stonden, bekenden schuld. Ze betuigden ook spijt, als makke lammeren, en meldden hun familie te missen. Drie van hen barstten in tranen uit toen ze vertelden dat ze al lang geen contact meer hadden met moeder, vrouw en/of hun kinderen. Eén van hen zei dat de ramkraken met zijn vijven waren gepleegd uit geldnood: "We zouden in Nederland werk en loon krijgen, maar zijn hier belazerd. We hadden dus geen geld om naar huis te kunnen."

'Ik ben heel wanhopig'

De oudste van het stel, van wie de meesten al meermalen zijn veroordeeld, ontkende iedere betrokkenheid. Toch zat hij met zijn landgenoten wel in de wagen die vrij snel na de ramkraak in het Gelderse Duiven staande werd gehouden en waarin de buit lag.

De 38-jarige verdachte: "Waarom vertellen ze de waarheid niet? Ik wilde wel meedoen, maar voelde me zo beroerd. Maar goed, laat me zo snel mogelijk veroordelen zodat ik terug kan naar Roemenië. Hier voel ik me alleen, ik spreek geen woord Nederlands. Ik ben heel wanhopig."

In de video hieronder zie je hoe de ramkraak verliep: