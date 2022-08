'Laffe actie' schokt nabestaanden: herdenkingsplek in De Peel vernield

De herdenkingsplek voor natuurbeschermer Frans Swinkels in De Peel in Deurne is vernield. "De nabestaanden van Frans zijn geschokt en wij ook", laat de Brabantse Milieufederatie (BMF) dinsdag weten. De organisatie kreeg maandag het 'onthutsende bericht' van de vernieling en heeft aangifte gedaan bij de politie. "Het is een laffe actie, je blijft met je tengels van andermans spullen af. Zeker van een herdenkingsplek", zegt woordvoerder Jesper Bekkers.

Sandra Kagie & Noël van Hooft Geschreven door

Frans Swinkels overleed in 2020. Hij werkte van 1999 tot aan zijn overlijden voor de BMF. Hij was onder meer vice-voorzitter van de Werkgroep Behoud de Peel. De herdenkingsplek aan het Leegveld in Deurne bestaat uit een boom en een bankje met inscriptie en werd begin dit jaar onthuld. Nu is de herdenkingsboom afgezaagd en de bank zwaar beschadigd. Onder meer het middenstuk van de rugleuning is uit het bankje gezaagd. Daarop stond een tekst die herinnert aan Swinkels. Eerder in mei was de plek volgens de milieuclub al beklad met graffiti.

"Je kunt het oneens zijn met ons, maar ga dan het gesprek aan."