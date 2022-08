Kermis in kleine dorpen verdwijnt: 'Er valt niet genoeg te verdienen'

Steeds meer kermissen in kleine dorpen gaan verdwijnen. Dat zegt Andre Vonk van Buro de Kermisgids. Zijn bedrijf organiseert meer dan honderd kermissen door heel Nederland. In Ommel liep de kermis in de soep omdat op het laatste moment de kermisattracties niet kwamen opdagen.

Het bedrijf van André Vonk was niet degene die de kermis in Ommel zou regelen. Een andere organisatie zou dat doen. Het bleek al moeilijk om een kermis in Ommel voor elkaar te krijgen. Het dorp is er maanden mee bezig geweest. Tot een exploitant er uiteindelijk toch brood in zag. Maar deze kwam door privéomstandigheden op het laatste moment niet opdagen met zijn attracties.

Dat het zo moeilijk is om een kermis in een dorp als Ommel met duizend inwoners te organiseren, ziet Vonk steeds vaker. “De kermissen in kleine dorpen zijn bijna allemaal noodlijdend”, zegt hij.

Steeds hogere kosten

Als voorbeeld geeft hij de gemeente Land van Cuijk. Die gemeente heeft veel kleine dorpen. “Daar zijn een aantal kermissen die we met pijn en moeite gevuld krijgen. Als je het puur zakelijk bekijkt, er is simpelweg niet genoeg te verdienen voor de eigenaren van de attracties.”

Volgens Vonk zijn er meerdere redenen waarom de kleine dorpen steeds minder interessant zijn voor kermisexploitanten. “De kosten zijn explosief gestegen, maar de omzet gaat niet zoveel omhoog. Er is vergijzing in de dorpen en dus minder bezoekers”

Zure boodschap

Maar ook corona heeft voor veel veranderingen gezorgd. “Veel kermisexploitanten zijn op andere plekken terechtgekomen en gaan nu niet meer terug naar de plekken waar ze toch niks kunnen verdienen. En er is steeds moelijker aan personeel te komen”, zegt de kermisorganisator. “Er is een moment dat het niet meer gaat.”

En dat is een zure boodschap. Vooral omdat de kermis in de meeste kleine dorpen het belangrijkste evenement van het jaar is. Maar tegelijk is die traditie ook weer het probleem volgens Vonk. “De kermis is vaak onderdeel van het dorpsfeest. Maar we zien meestal dat mensen het heel gezellig vinden om met elkaar bier te drinken, maar heel weinig in de attracties gaan.”

