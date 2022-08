Geen goed woord voor doorrijder na dodelijk ongeval: 'Nul begrip voor'

Fietsers op de Molendijk-Noord in Schijndel letten woensdag extra op na het dodelijke ongeluk van dinsdag. “Het is een levensgevaarlijke weg, vooral door mensen in busjes die hier als een gek rijden”, hoor je van voorbijgangers. Maar het gesprek van de dag: hoe kan iemand doorrijden? “Dan heb je echt nul gevoel”, reageert Ria van Breugel.

Het is dinsdagmiddag iets voor twee uur als een 85-jarige man op een elektrische fiets wordt aangereden door een wit bestelbusje. De bestuurder rijdt door en het slachtoffer overlijdt niet veel later.

"Deze weg wordt als een racebaan gebruikt.”

“Onvoorstelbaar dat iemand door kan rijden”, begint Willem Gruters. “Maar een ernstig ongeluk op deze weg verbaast mij niks. Het is echt levensgevaarlijk. Er is amper ruimte voor fietsers op deze weg.” Hij zit op zijn racefiets en rijdt zo’n twee keer in de week over de Molendijk-Noord. “Bestuurders zijn agressief en dat merk je heel goed op deze weg. Het is een zestigkilometerweg maar het wordt als een racebaan gebruikt, vooral aan het eind van de middag.” Dat is ook de reden dat Willem de weg zoveel mogelijk vermijdt. Zo ook Ans Evers en haar man. “Het is een rotweg. We rijden hier alleen het laatste stukje, verder pakken we de rustige wegen.” Ook Ans heeft nul begrip voor de doorrijder. “Ik snap het niet. Het kan echt niet dat je doorrijdt.” De 71-jarige Huib denkt dat er meer aan de hand is. “Wat is er in het spel? Drank, drugs, een pilletje?”

"Mijn vrouw fietst hier echt met doodsangst."

Huib fietst elke dag over de weg tussen Schijndel en Berlicum. “Het is een heel smalle weg. Te smal eigenlijk voor twee auto’s en een fietser. Vooral op zo'n snelle elektrische fiets kan het gevaarlijk zijn.” Ria van Breugel fietst van Berlicum naar Schijndel. “Ik kom net deze weg op fietsen en had even een naar gevoel. Het had mij ook kunnen overkomen. Ik fiets hier een paar keer per week en eigenlijk rijdt iedereen te hard.” Voor de doorrijder heeft ze geen goed woord over. “Als je iets van gevoel hebt doe je dat niet. Ik heb er echt nul begrip voor.” Een voetganger vertelt: “Mijn vrouw fietst hier drie keer per week om naar haar werk te gaan, dat doet ze echt met doodsangst. Busjes scheuren als gekken voorbij.” En dat is ook woensdagochtend weer het geval. “Dit is een van de gevaarlijkste wegen van Schijndel”, vult Willem aan. “Er is geen controle. Eigenlijk wordt er in heel Schijndel niet op snelheid gecontroleerd. Het is dramatisch.” Ans knikt instemmend terwijl ze haar weg voorzichtig vervolgt. Vanwege de ernst van het ongeluk, dat iets voor twee uur gebeurde, landde een traumahelikopter in de buurt.