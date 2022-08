Worstenbrood-icoon Arno zwaait na 50 jaar af: ‘Loslaten gaat bijna niet’

Vele duizenden worstenbroodjes draaide bakker Arno de Vries (66) in zijn carrière. Na vijftig jaar in het bakkersvak zwaait het worstenbrood-icoon af. Hij begon én eindigt zijn carrière bij Houben in Eindhoven. "Loslaten gaat bijna niet", zegt hij met tranen in zijn ogen.

De bakker hoort nu letterlijk bij het interieur. Een levensgrote zwart-wit foto van Arno pronkt sinds woensdag fier in de winkel. “Dit voelt lekker na zoveel jaren”, glundert Arno, die nu tussen de Houben-grootheden in de zaak hangt. “Om met een eigen foto zo vereerd te worden, dat geeft een goed gevoel.”

‘Uiterst precies’: dat zijn de twee woorden die collega’s steevast over de noeste arbeider zeggen. “Ik ga hem ongelofelijk missen. Niet alleen zijn vakmanschap, maar ook zijn humor en betrokkenheid”, vertelt Bart, glunderend van trots. “Op mijn veertiende kwam ik in de bakkerij werken. Als kleine jongen werkte ik al met hem samen.”

In 1973 begon Arno bij Houben. De pensionado weet het nog als de dag van gisteren. “Als jong menneke kwam ik nog met de bus. Kun je nagaan.” Hij zag zijn huidige baas Bart Houben opgroeien. “Ik heb hem als baby in de armen gehad. Ik heb hem nog de fles gegeven.”

Het werk, de collega’s en zelfs, jawel, het vroege opstaan: Arno gaat het allemaal missen. “Het bakkersvak zit in mijn ziel. Ik kwam altijd veel te vroeg. Dan had ik een uurtje voor mezelf. Dan geniet ik van de vroege ochtend”, lacht hij. “Veel mensen denken: die man is harstikke gek.”

Na korte tijd bij een andere bakker te hebben gewerkt, keerde hij zo’n tien jaar geleden weer terug. Bart begon toen met Houben worstenbrood. Arno vindt het mooi om zijn carrière daar af te sluiten. “Hij is dé man van de bakkerij", weet Bart. "De kwaliteit van de worstenbroodjes die we nu hebben, dat is echt dankzij hem.”

“Je moet het loslaten, maar het gaat bijna niet, hè. Het is heel moeilijk”, zegt Arno woensdag met tranen in zijn ogen. Komende vrijdag zet Arno voor de laatste keer de oven aan in de zaak aan de Willemstraat. Hij gaat met een goed gevoel weg. "De bakkerij is in goede handen. Ze hebben alles van me geleerd.” En de passie voor worstenbroodjes gaat nog niet in de ijskast. “Ik ga ze misschien wel thuis maken!"