112-nieuws: Jumbo-trailer uitgebrand • dubbel pech bellende fietser

17.05

Bij het distributiecentrum van Jumbo in Veghel is een vrachtwagentrailer uitgebrand. De oorzaak is onbekend en evenmin is duidelijk of er spullen verloren zijn gegaan. De brandweer heeft drie wagens ingezet om het vuur te blussen. Het vuur is niet overgeslagen naar het distributiecentrum zelf. De rook als gevolg van de brand was in de wijde omtrek te zien.