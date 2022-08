112-nieuws: vrachtwagen door brand verwoest • gewonde bij botsing

06.30

Kort na halfzeven kwam bij de brandweer een melding binnen van een autobrand op de snelweg A2 bij Boxtel. De auto stond stil op de vluchtstrook, maar vuur of rook was er niet te zien. Na controle door de brandweer is de auto door een bergingsbedrijf weggesleept. Het mankement aan de auto is onduidelijk. De rechterrijstrook in de richting van Eindhoven was enige tijd dicht.