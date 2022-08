Hittegolf in een stukje van Brabant, de rest valt buiten de boot

Voor de tweede keer dit jaar kunnen we spreken van een regionale hittegolf. In Volkel werd donderdag rond het middaguur een temperatuur van boven de dertig graden gemeten. Ook op andere plekken in onze provincie is het boven de dertig graden, maar daar kunnen we niet spreken van een regionale hittegolf. Dat meldt Weerplaza.

We kunnen spreken van een hittegolf als er vijf zomerse dagen achter elkaar van 25 graden of meer zijn geweest, waarvan drie boven de 30 graden. In Volkel was dit donderdagochtend het geval. Voor de derde dag op rij is het daar tropisch warm. Iets over twaalf uur was het 30,5 graden in Volkel.

In de rest van Brabant is het ook warmer dan 30 graden. "Maar daar is geen kans op een regionale hittegolf", weet Roosmarijn Knol van Weerplaza. "Het is daar dinsdag geen dertig graden geworden, dus die plekken voldoen niet aan de criteria van een hittegolf. In Volkel was het dinsdag precies 30,0 graden, dus dat was echt een grensgevalletje."