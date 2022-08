Landelijk hitterecord voor 25 augustus wordt verbroken in Brabant

Met een temperatuur van 34,2 graden is donderdagmiddag op Weerstation Gilze-Rijen het landelijke hitterecord verbroken. Het oude record was 34,1 graden en werd volgens Weerplaza in 1997 gemeten in Volkel.

In Eindhoven werd een nieuw plaatselijk record gemeten voor deze datum. Dit zijn nu de records van de weerstations in Brabant:

Het werd vandaag 34,2 graden in Gilze-Rijen, het oude record was 33 graden in 2016.

Het werd vandaag 33,5 graden in Eindhoven, het oude record was 33 graden in 1997.

Het werd vandaag 33,5 graden in Volkel, het record is 34,1 graden in 1997.

Het werd vandaag 32,7 graden in Woensdrecht, het record is 33 graden in 2016.

Hitterecords worden officieel gemeten in De Bilt. Omdat ook daar een nieuwe hoogste temperatuur werd gemeten (31,6 graden tegenover 31,3 in 2019) is het ook officieel de warmste 25 augustus ooit.

Regionale hittegolf

Naast de nieuwe hitterecords mogen we in Volkel ook spreken van een regionale hittegolf. Rond het middaguur werd daar een temperatuur van boven de dertig graden gemeten.

We kunnen spreken van een hittegolf als er vijf zomerse dagen achter elkaar van 25 graden of meer zijn geweest, waarvan drie boven de 30 graden. In Volkel was dit donderdagochtend het geval. Voor de derde dag op rij is het daar tropisch warm. Iets over twaalf uur was het 30,5 graden in Volkel.

In de rest van Brabant is het ook warmer dan 30 graden. "Maar daar is geen kans op een regionale hittegolf", weet Roosmarijn Knol van Weerplaza. "Het is daar dinsdag geen dertig graden geworden, dus die plekken voldoen niet aan de criteria van een hittegolf. In Volkel was het dinsdag precies 30,0 graden, dus dat was echt een grensgevalletje."

Buien en onweer

Er is ook geen kans meer dat andere plekken in onze provincie vrijdag een regionale hittegolf kunnen noteren. "Morgen wordt het geen 30 graden, dus weerstations moesten echt dinsdag 30 graden meten om aan de eisen te voldoen."

In de loop van deze dag begint het af te koelen en ook dit weekend wordt het iets minder warm.

"In de loop van vandaag gaat de wind draaien, krijgen we wat koelere lucht en neemt de bewolking toe. Het westen van Brabant krijgt daar als eerste mee te maken. Komende nacht kunnen er buien overtrekken en kan het zelfs wat onweren."

Vrijdag wordt het 25 tot 27 graden, maar het zal nog wel warm voelen. "De luchtvochtigheid is nog hoog, dus het zal als een klamme en broeierige dag voelen. Morgen is een beetje de overgangsdag. Vanaf het weekend wordt het 24 graden en zal het echt koeler voelen."

