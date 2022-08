Vertrouwenscrisis bij GGzE: spoedzoektocht naar tijdelijk bestuur

Met spoed wordt een tijdelijke bestuurder van GGzE in Eindhoven gezocht, die de geestelijke gezondheidsinstelling in rustiger vaarwater moet brengen. Machteld Ploeg en Peter Littooij zijn inmiddels ontslagen en keren niet terug als bestuur. Dat bleek donderdag tijdens een rechtszitting bij het Gerechtshof in Amsterdam.

Ook wordt één lid van de Raad van Toezicht vervangen. Het is een compromis, waar de cliëntenraad en ondernemingsraad aan de ene kant en de Raad van Toezicht aan de andere kant mee kunnen leven. De cliëntenraad en ondernemingsraad wilden eerder dat het ontslag van het bestuurders Ploeg en Littooij werd teruggedraaid en stapten daarom naar de rechter. De zitting legde een pijnlijke en brede vertrouwenscrisis bloot, die is ontstaan rondom de vraag: wie wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van GGzE? Die wordt gezocht sinds het recente vertrek van Joep Verbugt, die met pensioen is. De zoektocht loopt verre van soepel. Twee wervingsbureaus lukten het niet om een nieuwe voorzitter te vinden. Die zou ruime bestuurlijke ervaring en bij voorkeur een vakinhoudelijke zorgachtergrond moeten hebben. Maar deze persoon bleek 'een schaap met vijf poten': die is er niet. Snel meer.