Bestelbus die doorreed na dodelijke aanrijding staat op camerabeelden

De bedrijfswagen waarmee dinsdag in Schijndel een man van 85 is doodgereden, is die middag door diverse beveiligingscamera’s vastgelegd. Zo is volgens de politie te zien dat de bestelbus uit de richting Sint-Michielgestel kwam en na de botsing via het Moleneind-Noord roekeloos in de richting van Den Dungen is doorgereden. De bestuurder is nog spoorloos.

Volgens getuigen moet die de aanrijding hebben gemerkt. Het slachtoffer komt uit Boxtel. Het was al bekend dat het om een witte bedrijfswagen van het merk Mercedes-Benz ging. Het ongeluk gebeurde rond vijf voor twee op de Molendijk-Noord, tussen de Busselsteeg en de Kanaaldijk-Zuid in Schijndel. Het slachtoffer werd van achteren op zijn fiets aangereden. Omstanders die het ongeluk hebben gezien schoten het slachtoffer te hulp. De man uit Boxtel werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort na aankomst overleed.

De oproep van de politie (politie.nl).

De politie vermoedt dat de bestuurder verkeersfouten heeft gemaakt. Het was immers midden op de dag, het zicht was goed en het slachtoffer fietste recht voor de bus. Bovendien is doorrijden na een aanrijding strafbaar. Volgens getuigen moet hij iets van de botsing hebben gemerkt. De politie is blij met deze reacties en ze hoopt dat, behalve de bewuste chauffeur, ook andere getuigen zich melden.