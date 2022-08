BrabantQuiz voor nieuwe studenten: horen ze er al een beetje bij?

Onder een brandende zon feesten donderdagmiddag 14.000 studenten van Fontys Hogescholen. Vanuit heel Nederland zijn ze naar Tilburg gekomen om samen het nieuwe studiejaar in te luiden. De meeste zijn eerstejaars en maken op deze manier meteen kennis met hun nieuwe studiegenoten. Omroep Brabant onderwierp studenten die nieuw zijn in onze provincie aan de BrabantQuiz.

Het is drie uur en 33 graden als het feestje bij de Spoorzone in Tilburg rustig op gang komt. “Dit is de afsluiter van de Fontys introductieweek”, vertelt organisator Mandy van Baardwijk. “Dat gebeurt in Tilburg maar de deelnemers gaan studeren in Eindhoven, Veghel, Venlo en Utrecht. We doen dit echt zodat alle studenten van alle opleidingen met elkaar kunnen connecten.”

Vanaf de zijlijn lijkt het een echt festival: zes podia met bekende artiesten, lange rijen voor de ingang, festivalbussen, plastic drinkbekers en de lucht van fastfood. Tot vier uur wordt er geen bier geschonken.

Eerste vrienden

Volgens Baardwijk zijn zo’n introductieweek en festival heel belangrijk. “Hier leer je je eerste vrienden kennen. Je merkt dat studenten die op introductieweek zijn geweest ook een goede start van hun studententijd hebben.”

Iets wat twee jaar lang niet kon door het coronavirus. “We hadden wel kleinere introductieweken. Dat hielp wel bij de start, maar was toch anders omdat het veelal online gebeurde.”

En dat is ook meteen de reden dat dit jaar extra veel tweede- en derdejaars studenten te vinden zijn op het festival, die alsnog hun introductie willen meemaken.

In de video zie je of de nieuwe studenten zich al echte Brabanders mogen noemen.