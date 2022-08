Boswachter draagt pepperspray, handboeien, wapenstok en nu ook een bodycam

“Word ik nu gefilmd?”, vraagt een wandelaar aan Floris Hoefakker, boswachter in de regio Breda. “Nee, dat is toch helemaal niet nodig”, stelt Floris de man gerust. De vraag is begrijpelijk want de boswachter draagt sinds deze maand een zichtbare bodycam, als afschrikking en voor zijn eigen veiligheid.

De boa’s van Staatsbosbeheer waren al uitgerust met pepperspray, handboeien en wapenstok. Daar komt de bodycam nu dus bij. “Wij zijn er blij mee omdat we vaak alleen in het buitengebied zijn. Het duurt soms wel een half uur voordat de politie er is en dan moeten we ons tot die tijd zelf kunnen redden”, aldus Floris. De boswachter deed ervaring op tijdens een proefperiode met de bodycam. Volgens hem heeft het apparaat zeker effect. “Je voelt je veiliger wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen. Als we tegen mensen zeggen dat ze gefilmd worden, binden ze sneller in. Je houdt ze met de camera een soort spiegel voor.”

De bodycam is duidelijk zichtbaar (foto: Erik Peeters)

De camera staat altijd aan, maar de beelden worden pas opgeslagen als er op een knop wordt gedrukt. De beelden worden dan bewaard vanaf een minuut daarvoor. Op deze manier staat ook de mogelijke aanleiding op camera. Het materiaal wordt bewaard in een beschermde cloud-opslag. Floris: “Het is niet zomaar een cameraatje. Er komt ook veel wetgeving bij kijken.” Loslopende honden, mountainbikers die buiten de routes rijden of mensen die hun afval zomaar achterlaten. Sinds de coronapandemie is de druk op de natuur toegenomen. “Het is daarom wel fijn dat als er iets gebeurt, het niet meer jouw woord is tegen dat van de tegenpartij. Alle bewijsmateriaal is immers gefilmd”, legt de boswachter uit.

Ik zie het als noodzakelijk kwaad