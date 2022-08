Wanhoop rond asielzoekersopvang groeit: draagt Brabant zijn steentje bij?

De situatie voor asielzoekers in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel wordt steeds nijpender. Nacht na nacht slapen honderden mensen noodgedwongen buiten. Toiletten zijn er nauwelijks en douchen is ook nog steeds niet mogelijk. "De situatie is onverteerbaar. We móéten met een oplossing komen", zegt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Hoe zit dat in onze provincie? Hoeveel vluchtelingen vangen we op en doen we wel genoeg?

Het kabinet besloot in maart dat elke veiligheidsregio in Nederland 2000 asielzoekers moet opvangen. Brabant heeft drie veiligheidsregio's, wat betekent dat er uiteindelijk voor 6000 asielzoekers een plek gevonden moet worden. Inmiddels is er op verschillende plekken in Brabant noodopvang gecreëerd, onder meer in sporthallen, evenementenzalen, een voormalige verslavingskliniek en zelfs in een kasteel. Waar precies en hoeveel, zie je op onderstaand kaartje. Volgens deze actuele cijfers van de veilgheidsregio's zitten er op donderdag 25 augustus 1481 asielzoekers in noodopvangvoorzieningen in Brabant.

Ter Apel in de provincie Groningen is de plek waar asielzoekers zich in Nederland aanmelden. Hier worden ze geregistreerd en geïdentificeerd. Ze moeten uitleggen waarom ze asiel aanvragen, ze krijgen een medische check en een bed. Daarna worden ze ondergebracht in asielzoekerscentra (azc's) door heel Nederland waar ze hun asielprocedure afwachten, waarin wordt besloten of ze in Nederland mogen blijven of dat ze weg moeten.

Mensen verblijven buiten de muren van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. (Foto: ANP)

De doorstroom van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar azc's hapert en loopt steeds verder vast. Ondertussen groeit het aantal mensen dat zich bij de poorten van het overvolle aanmeldcentrum meldt gestaag.

"Er is hier een systeem dat faalt, ik denk dat niemand dat ontkent."

De overbelasting leidt tot spanningen, agressie en onhygiënische situaties. "Het is een medisch zorgwekkende situatie", zegt een woordvoerder van Artsen Zonder Grenzen, dat sinds donderdag medische zorg verleent bij het aanmeldcentrum. "Er is hier een systeem dat faalt", zegt hij in Nieuwsuur. "Ik denk dat niemand dat ontkent." Het kabinet wil de komende jaren 730 miljoen euro uittrekken om de opvangcrisis aan te pakken, zo blijkt vrijdag uit een concept-akkoord tussen het kabinet en gemeenten, dat in handen is van RTL Nieuws. Daarnaast moeten gemeenten dit najaar in totaal 20.000 huizen beschikbaar stellen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.

"Er zijn honderden miljoen euro's nodig om extra asielopvang mogelijk te maken."

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg, bestuurder bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zei donderdagavond in Nieuwsuur al dat het akkoord bijna rond is. "Er zijn honderden miljoenen euro's nodig om extra asielopvang in de gemeenten mogelijk te maken", aldus Weterings. "Ik ga ervanuit dat het kabinet vrijdag een goed stuk heeft liggen waar ja tegen gezegd kan worden. Een noodzakelijk pakket van maatregelen dat er nu echt moet komen", zegt Weterings.

"Als provincie spuiten we olie in de scharnieren waar nodig is."

Ook bij de provincie Brabant staat de vluchtelingenproblematiek hoog op de agenda. "Maar het is een heel grote crisis en er zal dus veel meer moeten gebeuren. Alleen wat en waar precies, dat is een samenspel met de gemeenten en de veiligheidsregio's", zegt de woordvoerder van commissaris van de Koning Ina Adema. "Er zijn mooie voorbeelden van gemeenten die het heel goed doen. Helaas zijn er ook plaatsen waar het minder goed gaat. Als provincie bemiddelen we op de achtergrond en spuiten we olie in de scharnieren waar dat nodig is."

"225 extra crisisnoodopvangplekken in Brabant Zuidoost."