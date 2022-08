Uitschakeling dreunt na bij PSV: 'Alles deed pijn tot in de botten'

Twee dagen na de dramatische uitschakeling tegen Rangers FC is de teleurstelling nog voelbaar bij PSV. Ruud van Nistelrooij geeft toe dat hij slecht had geslapen en de ochtend na de wedstrijd met pijn wakker werd. Toch moet de blik weer op de competitie. Zondag wacht een uitwedstrijd tegen Excelsior.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

“De dreun is hard aangekomen.” Ruud van Nistelrooij was vrij duidelijk vrijdag. Twee dagen na de uitschakeling moest de blik eigenlijk op de competitie, maar werd er nog veel nagepraat over de wedstrijd tegen Rangers FC. “Het was een geweldige kans voor ons. Iedereen was er klaar voor. De teleurstelling was erg groot. Ik heb de nacht erna heel slecht geslapen. Toen ik ’s morgens wakker werd deed alles nog pijn tot in de botten.”

"We gaan laten zien dat we genoeg kwaliteiten hebben.”

De oefenmeester vervolgt zijn verhaal: “Toch kan ik er wel mee leven. We hebben er alles aan gedaan. We hebben amper iets laten liggen. Lichamelijk en emotioneel doet het pijn, maar vandaag overheerst het gevoel om weer door te gaan.” Want hoewel de Champions League niet gehaald is, is de club in de competitie nog foutloos. Zondag staat de uitwedstrijd tegen Excelsior op het programma. “Ik kijk uit naar die wedstrijd. Ik heb er ook veel zin in. We zijn goed begonnen in de competitie en we willen dat nu doorzetten. We gaan laten zien dat we genoeg kwaliteiten hebben.”

“Het was indrukwekkend hoe Xavi Simons woensdag inviel."