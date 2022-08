PSV loopt vele miljoenen mis, maar er is hoop voor de toekomst

Geen 15 miljoen aan startgeld, maar 3 miljoen. Het is voor nu een pijnlijke statistiek, maar voor PSV gloort er ook hoop aan de horizon. Er moet snel weer Champions League gehaald worden om het gat met Ajax niet groter te laten worden en dat lijkt op korte termijn mogelijk.

PSV had woensdag in één klap zo’n 35 miljoen euro bij kunnen schrijven. Alleen al deelname aan de groepsfase van de Champions League had al 15,6 miljoen euro opgeleverd. Nu krijgt de club uit de Lichtstad ‘maar’ 3,6 miljoen euro.

Tot overmaat van ramp krijgen de Amsterdammers, die kampioen werden afgelopen seizoen, wel die 15,6 miljoen euro. Ook mag Ajax nog een extra miljoen bijschrijven omdat PSV het miljoenenbal niet heeft bereikt.

Ook een overwinning in de Champions League had veel meer opgeleverd dan een overwinning in de Europa League. Het verschil is ruim 2,2 miljoen euro per gewonnen wedstrijd. Ajax lijkt dus weer financieel gezien uit te lopen op PSV, maar er is hoop.

Coëfficiënten

Elk jaar wordt er bekeken hoe goed clubs uit een land hebben gepresteerd in de Europese toernooien. Op basis van de resultaten van de afgelopen vijf jaar wordt dan het aantal plekken in de drie verschillende competities bekendgemaakt.

Goed nieuws voor PSV is dat Nederland het de afgelopen jaren heel goed gedaan heeft. Denk bijvoorbeeld aan de halve finale van Ajax in de Champions League in 2019 en natuurlijk de successen van PSV en Feyenoord in de Conference League afgelopen seizoen.

Hierdoor stevent Nederland af op twee rechtstreekse plekken in de Champions League. Mocht Nederland dit seizoen meer punten halen dan Portugal, dan mag er in het seizoen 2024-2025 een extra club naar de hoogste Europese competitie. De nummer twee van volgend seizoen hoeft dan geen voorrondes meer te spelen.

PSV kan daar hoop uit putten, maar het liefst wordt de club ook weer eens kampioen. Oud-directeur Toon Gerbrands sprak ooit eens over golfbewegingen en het feit dat PSV ook weer dominant wordt in de Eredivisie. Maar voor nu lijkt Ajax opnieuw een brug te ver gezien de financiële daadkracht van de Amsterdammers. Wie weet verandert dit wanneer ook PSV als tweede club van Nederland structureel in de Champions League-miljoenen mag delen.

