Kleine oogjes na introductieweek, maar maandag weer fris en fruitig

Na vijf volle dagen en halve nachten zit de Purple-introductieweek van Fontys er weer op. Eerstejaars studenten hebben kennis kunnen maken met hun nieuwe stad en hun medestudenten. Ze sliepen, al waren het vaak maar een paar luttele uurtjes, op campings in Eindhoven en Tilburg.

Na twee jaar was er eindelijk weer een introductieweek waar iedereen bij mocht zijn, maar maandag moeten de nieuwbakken studenten fris en fruitig in de collegebanken zitten. Vrijdag werden de speciale campings en de festivalterreinen opgebroken.

In Eindhoven waren 2500 studenten deze week voor het eerst welkom op een camping aan het Park Forum, vlak bij Eindhoven Airport. Daar wemelde het vrijdagochtend van de brakke hoofden.

De studenten zelf zijn vooral erg positief over de afgelopen week. Ja, ze zijn brak, maar het was het allemaal waard. Een van de eerstejaars in Eindhoven is Joep. Hij vindt het wel mooi allemaal.