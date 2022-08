Woede maar ook begrip na afblazen van kermis in het Ginneken

Omwonenden zijn blij, maar andere wijkbewoners en de kermisvakbond zijn woest omdat de kermis in de wijk Ginneken in Breda een week voor de start is afgelast. Dat deed de gemeente na een negatief advies van de politie omdat niet gegarandeerd kan worden dat de kermis dit jaar wel veilig verloopt.

Het is bijzonder te noemen. De gemeente is de organisator van de kermis, maar geeft zichzelf een kleine week voor de start geen vergunning. Vorig jaar werd de sfeer verpest door een grote groep jongeren. Buurtbewoners voelden zich bedreigd en de politie moest een paar keer ingrijpen. Bij de aanvraag van de vergunning werd niet duidelijk hoe de organisatie dit jaar onrust wil voorkomen. Bovendien heeft het ingehuurde beveiligingsbedrijf niet de juiste vergunningen om zijn werk te doen. En dus is er vanaf 31 augustus geen kermis.

"Ik was echt heel bang."

Felice speelt met wat vriendinnen op het kermisterrein. “Ik vind het heel stom dat de kermis niet doorgaat. Ik had zin in een suikerspin en alle attracties”, begint ze. “Maar ik snap het wel, want vorig jaar was het echt niet fijn. Een groep gooide allemaal dingen naar ons raam. Ik was echt heel bang.” De mensen die aan het plein wonen, willen liever anoniem blijven. Ze zijn nog altijd bang na de bedreigingen van vorig jaar. “Aan de ene kant ben ik heel blij, maar het is jammer voor de kinderen”, zegt een bewoonster.

“Vorig jaar heb ik echt met angst in mijn huis gezeten."

“Het is vorig jaar enorm uit de hand gelopen”, gaat de vrouw verder. “Wij hebben gevraagd om beveiliging voor dit jaar.” Een week geleden leek alles nog in orde en nu gaat de kermis niet door. “Dat was niet onze bedoeling. Wij willen hier gewoon veilig wonen. Vorig jaar lagen mijn ramen er bijna uit. Daarom hebben we om maatregelen gevraagd, niet dat de kermis zou worden afgelast.” Een andere bewoner: “Vorig jaar heb ik echt met angst in mijn huis gezeten, dat wil ik echt niet meer meemaken. Mijn kinderen hebben nachten niet geslapen.”

"Dat kun je niet maken tegenover de kermismensen."

Annemiek loopt met haar hondje langs het plein. “Het is belachelijk dat de kermis niet doorgaat”, begint ze. “Het was ons toegezegd dat de beveiliging geen probleem zou zijn. Maar door een paar buurtbewoners gaat het nu niet door.” Ze weet dat er vorig jaar overlast was, maar vindt niet dat het nu allemaal afgelast moet worden. “En dan ook nog zo kort tevoren. Dat kun je niet maken tegenover de kermismensen. Die hebben geen inkomsten nu, helemaal niks. En dat door een paar mensen, het is te gek voor woorden.”

"Dit is een ontwikkeling waarmee we niet blij moeten zijn."