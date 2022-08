Vier vrouwen bruut beroofd in Helmond: vrouw (50) opgepakt

De politie heeft vrijdagochtend een 50-jarige vrouw aangehouden in haar huis in Helmond. Ze wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een serie brute straatroven. Begin deze maand werd al een 54-jarige Helmonder aangehouden.

Binnen een week tijd werden vier brute straatroven gepleegd in Helmond. De rooftocht begon op vrijdag 22 juli de Beelsstraat, waar een 61-jarige vrouw werd beroofd van haar handtas. Het slachtoffer viel en brak haar schouder.

Maandag 25 juli was een 33-jarige vrouw aan de beurt. Haar telefoon werd uit haar handen gegrist op de Azalealaan. Een dag later werd met geweld een telefoon uit de handen van een 25-jarige vrouw getrokken. Dat gebeurde op de Generaal Snijderstraat. De vrouw moest na een worsteling haar telefoon loslaten.

De laatste roof was op donderdag 28 juli, toen een 54-jarige vrouw op de Willem Prinzenstraat werd beroofd van haar telefoon. Hierbij gebruikte de verdachte behoorlijk wat geweld, waarbij de vrouw op de grond werd gegooid.

Vrouw pinde geld met gestolen pas

Op 1 augustus werd een 54-jarige man uit Helmond opgepakt voor de reeks berovingen. Met deze aanhouding dacht de politie de man te pakken te hebben die verantwoordelijk was voor de straatroven. Het onderzoek ging wel verder en leidde naar de 50-jarige vrouw die vrijdag is aangehouden. De vrouw zou onder meer geld hebben gepind met een gestolen bankpas. Wat haar rol precies is geweest bij de straatroven, wordt verder onderzocht.

