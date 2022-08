Man (57) met drugs opgepakt na achtervolging met hoge snelheden

De politie heeft donderdagavond in Breda na een achtervolging waarbij maximumsnelheden fors werden overschreden, een man uit die stad aangehouden. In de auto van de 57-jarige Bredanaar werden onder meer enkele tientallen XTC-pillen en een beetje harddrugs gevonden.

Agenten was het rond tien voor half tien opgevallen dat hij met hoge snelheid én door rood de Backer en Ruebweg opreed. Daarop werd de achtervolging ingezet. Tien minuten later werd de wagen klemgereden op de Haagweg en kon de bestuurder worden opgepakt.

Rijrichtingen en rood genegeerd

De Bredanaar haalde tijdens de achtervolging al rap 140 kilometer per uur waar een maximumsnelheid van 70 kilometer gold. Ook maakte hij gebruik van bepaalde voorsorteerstroken om vervolgens een andere kant op te rijden.

Op de Rat Verleghstraat negeerde hij een stopteken van de politie om met 100 tot 120 kilometer per uur, waar 50 kilometer per uur is toegestaan, zijn weg te vervolgen door de wijk Tuinzigt. De vluchtende bestuurder bleef daarbij rood licht aan zijn laars lappen en hij reed ook tegen de richting in door eenrichtingsstraten. Uiteindelijk wisten meerdere politieauto’s hem rond half tien op de Haagweg in te rekenen.

Mogelijk drugsdealer

Omdat agenten vermoedden dat de man onder invloed van drugs was, wilden ze hem een drugstest afnemen. De Bredanaar weigerde hieraan mee te werken. Daar bleek gezien de drugsvondst reden voor. Ook trof de politie andere spullen aan, zoals telefoons en een weegschaal, waardoor ze vermoedt dat het ging om een vluchtende drugsdealer. De man heeft de nacht in de cel doorgebracht en de politie is deze vrijdag met haar onderzoek doorgegaan.