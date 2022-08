Weer iemand gevonden die lang dood in huis heeft gelegen

In een huis aan de Rozemarijn in Oisterwijk is aan het eind van de ochtend een dode gevonden. Het lijkt om een natuurlijke dood te gaan. Het stoffelijk overschot zou er al langere tijd hebben gelegen, zo bevestigt een woordvoerder van de politie. Het is voor zover bekend al de vierde keer in korte tijd dat er iemand dood in een huis in Brabant is gevonden die er al langere tijd lag.

Het kan nog niet met 100 procent zekerheid vastgesteld worden dat het om de bewoner van het huis gaat, zo meldt de woordvoerder van de politie ook. Van die man is bekend dat hij weinig contact had met de buitenwereld, zo laat de politie ook weten. De politie heeft de hele middag onderzoek gedaan. Buurtbewoners roken de afgelopen tijd een vervelende geur rondom het huis. LEES OOK: Dode man gevonden in huis in Fijnaart, lag er al langere tijd