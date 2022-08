Dode man gevonden in huis in Fijnaart, lag er al langere tijd

In een huis aan de Reigerstraat in Fijnaart is donderdagmiddag een dode man gevonden. Het gaat om de alleenstaande bewoner van het pand, zo bevestigt de politie.

Zij werd rond half vier door een postbezorger gebeld, die ongerust was en onder meer veel vliegen in het huis had gezien. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de man er al zeker anderhalve week gelegen. Het is voor de derde keer in korte tijd dat in Brabant een dode in een huis is gevonden die er al langere tijd lag.

Nadat het lichaam was gevonden zijn medewerkers van de recherche en de forensische opsporing ingeschakeld. Aan het begin van de avond werd het lichaam weggebracht. Het onderzoek naar de omstandigheden waaronder de dode is gevonden, was rond half negen nog niet voorbij. Een woordvoerder van de politie ging er al snel vanuit dat het niet om een misdrijf ging.

Een aantal buurtbewoners lieten al eerder aan Omroep Brabant weten dat het om de bewoner van het pand gaat. Hij was volgens hen al enige dagen niet meer gezien.

In huizen in Waalre en Tilburg werd onlangs ook een dode man gevonden. Volgens begrafenisondernemer Roel Stapper in Breda neemt het aantal mensen dat in eenzaamheid sterft toe.

