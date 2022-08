Weer dode gevonden die dagen in huis lag: 'Aantal neemt laatste tijd toe'

Voor de tweede keer in korte tijd is een dode gevonden die al langere tijd in huis lag. Zowel in Waalre als in Tilburg ging het om een man. Hoe kan het dat iemand onopgemerkt dagen- of zelfs wekenlang dood in huis ligt? "Het aantal mensen dat in eenzaamheid sterft neemt flink toe", zegt begrafenisondernemer Roel Stapper uit Breda.

Berichten van mensen lange tijd dood in hun huis liggen, zien we allemaal weleens voorbijkomen. Dergelijke berichten ademen eenzaamheid. "Het heeft te maken met sociale integratie. Deze mensen zijn vaak eenzaam en hebben geen of een klein netwerk in de buurt. Soms hebben ze geen familie of juist problemen in hun familie", somt Peter Achterberg, hoogleraar aan Tilburg University op. "Misschien hebben ze geen baan. Het valt immers snel op als je niet komt opdagen op je werk."

"Als het afschrijven van rekeningen doorgaat, kan het een tijd duren voordat een overlijden wordt opgemerkt."

In sommige gevallen gaan bepaalde zaken gewoon door en valt het gemis van iemand niet op. "Bijvoorbeeld als het automatisch afschrijven van hypotheek, huur of de energierekening gewoon doorgaat. Dan kan het een tijdje duren voordat een overlijden wordt opgemerkt." In wooncomplexen met veel ouderen, houden mensen elkaar doorgaans goed in de gaten. "Het nabuurschap waarbij iedereen goed op de buurman of -vrouw let, zie je steeds vaker. Maar niet iedereen woont in zo'n omgeving. Er zijn ook mensen die ervoor kiezen om niet te integreren in buurten of niet met hun buren overweg kunnen. Niet iedereen wil die bemoeienis."

"Iedereen kan een rol spelen om iemand uit zijn isolement te halen."