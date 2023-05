Man ligt vijf maanden dood in zijn flat: 'Niemand verdient dit'

In een flat in Den Bosch is zaterdagochtend het lichaam van een man gevonden die al zeker vijf maanden geleden is overleden. De dode werd gevonden door de politie.

De man stierf een natuurlijke dood, zo bleek na onderzoek. Het nieuws over de dood wordt door de politie Den Bosch gedeeld in een bericht op Facebook. Het bericht is vooral een 'dringend beroep' om buren in de gaten te houden. 'Let op elkaar. Ziet en hoort u plots uw buurman of buurvrouw niet meer? Wordt de brievenbus niet meer geleegd? Is het anders dan anders, bel ons. Niemand verdient het om zo lang onopgemerkt te blijven', staat in het bericht. Sociale controle bij buren is belangrijk, zeker bij oudere mensen of 'mensen die zich als kluizenaar gedragen', zo schrijft de politie: 'Neem het zekere voor het onzekere en bel 0900-8844.' 'Woorden tekort'

Op het nieuws over de overleden man wordt bedroefd gereageerd. "Vreselijk, vijf maanden valt dat niemand op, mist niemand hem? Woorden tekort", zegt Wendy. "Wat sneu", vindt Jacqueline. "Tot zijn laatste dag niemand meer en dan vijf maanden niemand die het opmerkt." "Dank voor deze boodschap", zegt Cokka op de oproep van de politie om naar elkaar om te kijken. "Er is zoveel eenzaamheid." "Mijn buurman en ik sturen elkaar iedere morgen drie smileys om te controleren of alles oké is met elkaar", zegt Miriam.